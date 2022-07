Miguel Nunes vence Rali do Faial – Santana

A dupla Miguel Nunes/Roberto Castro (Skoda Fabia Rally 2 Evo) venceu o Rali do Faial – Santana.

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally 2 Evo) terminaram em segundo lugar, a 9,5 segundos do líder.

Na terceira posição da classificação geral ficou a dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), vencendo a última prova especial do dia, e terminando a 35,9 segundos do primeiro lugar.

Depois da vitória de Alexandre Camacho no Rali da Ribeira Brava, Miguel Nunes surgiu nesta quarta prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira mais competitivo e dominador, não dando margem de manobra aos adversários.

A conduzir ‘em casa’, dominou a competição do início ao fim, vencendo seis das oito classificativas, mantendo-se sempre na liderança, somando um tempo total de 46:57,2.

Um triunfo que permite aumentar a vantagem no que diz respeito às contas do Campeonato Regional, rumo à revalidação do título de campeão.

A próxima prova do calendário é o Rali Vinho da Madeira (4 a 6 de Agosto).

Confira a classificação de todos os concorrentes em prova no Rali do Faial - Santana