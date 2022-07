Sérgio Gonçalves afirma: “Só podemos ter uma Madeira Melhor se tivermos um Funchal melhor”

A nova Comissão Política Concelhia do Funchal reuniu-se hoje, pela primeira vez, após as eleições internas realizadas no passado dia 25 de junho. Um encontro que teve em vista a eleição da mesa da Comissão Política e do Secretariado da Concelhia.

Na ocasião, o presidente do PS Madeira aproveitou para evidenciar o processo de reorganização do partido, que ficou concluído com as eleições das estruturas de base, e manifestou a sua satisfação por, neste processo, ter sido possível eleger as onze concelhias, algo que não tinha ocorrido nas eleições anteriores.

Sérgio Gonçalves manifestou toda a confiança na nova estrutura concelhia do Funchal – que agora passa a ser liderada por Isabel Garcês – com a qual conta para o processo conducente às eleições legislativas do próximo ano. “Só podemos ter uma Madeira Melhor se tivermos um Funchal melhor”, afirmou o presidente dos socialistas madeirenses, confiante no empenho e na competência de toda a equipa concelhia.

O responsável destacou ainda a importância da comunicação interna com os militantes de base, proximidade que tem vindo a pôr em prática nas deslocações que tem efetuado às diferentes concelhias.

Por seu turno, a presidente da Concelhia do Funchal apontou alguns dos objetivos da estrutura que dirige, começando por uma ação coordenada com as estruturas do Partido, nomeadamente as secções e os eleitos à Assembleia Municipal e às assembleias de freguesia.

A formação e o empoderamento dos autarcas, no sentido de estarem mais bem preparados para encontrar soluções e melhor servirem os funchalenses, constitui outro desiderato apontado por Isabel Garcês. A responsável preconiza igualmente a valorização da participação da militância, bem como a abertura do partido aos simpatizantes.

De referir que, para o Secretariado da Comissão Política Concelhia, foram eleitos Andreia Caetano, Júlio Curado, Énia Freitas, Paulo Bruno Ferreira, Catarina Sousa Silva, Luís Filipe Chaves, Ricardo Silva Pestana e Carlos Gonçalves.

Já para a Mesa da Comissão Política, Guido Gomes foi eleito presidente, ao passo que Catarina Nuna Mendes e Jorge Santos são, respetivamente, 1.º e 2.º secretários.