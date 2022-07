João Afonso quer regressar no Marítimo ao seu melhor nível

O médio João Afonso, reforço do Marítimo para a época 2022/23, disse hoje que quer regressar ao seu melhor nível ao serviço dos madeirenses da I Liga de futebol, após recuperar de uma lesão grave no joelho.

A última contratação anunciada pelos 'verde rubros' representou o Gil Vicente nas últimas três temporadas, tendo realizado ao serviço dos 'galos' 59 partidas oficiais, mas apenas quatro na temporada transata devido a uma lesão grave no joelho, que o afastou dos relvados durante praticamente um ano.

"Nunca tinha tido uma lesão com essa gravidade. Está a ser um pouco mais difícil, não muito, porque todas as pré-épocas são difíceis, mas especialmente para mim que tive uma lesão grave está a ser um pouco mais pesado, mas sei, que, naturalmente, vou voltar ao meu melhor nível", adiantou o antigo internacional brasileiro sub-20.

O atleta garantiu que a recuperação correu muito bem, prometendo aos adeptos do emblema insular "fazer de tudo para recuperar o ritmo que tinha".

João Afonso chegou à Madeira no início de julho, mas apesar de ainda não ter tido tempo para conhecer a ilha, sublinhou que pelo que já viu e que lhe contam "é um lugar muito bonito e bom de morar".

Ao serviço dos maritimistas adiantou que os primeiros dias de trabalho são sempre complicados e apesar da equipa da temporada transata ter transitado praticamente toda, os novos reforços estão ainda em fase de assimilação de ideias.

"A grande maioria da equipa é a mesma do ano passado e, por isso, já sabem as ideias do treinador. Os que estão a chegar ainda estão a assimilar, mas no futebol a assimilação tem de acontecer o mais rápido possível para se entrosar também mais rápido", sublinhou o brasileiro, de 27 anos, que se define como um jogador "resiliente dentro de campo".

"Venho com o intuito de ser titular, mas respeitando todos os meus companheiros. Todos estão aqui à procura do seu espaço. É um grupo muito qualificado, que manteve grande parte do grupo", sublinhou o médio defensivo.

O Marítimo inicia no domingo a segunda fase da pré-temporada, à semelhança de anos anteriores, no Norte do país, com o centro de ação a ter lugar no Complexo Desportivo de Lousada, com o estágio a decorrer entre 17 e 27 de julho, tendo quatro particulares agendados, Penafiel (20 de julho), Casa Pia (23 de julho), Leixões e Boavista (26 de julho).

João Afonso acredita que o estágio é um momento importante para que a equipa "possa estar junta e se conhecer melhor", ressalvando que a nível físico é o momento de "treinar no máximo para conseguir fazer bons jogos".

Os 'leões' do Almirante Reis vão deslocar-se ao Estádio do Dragão para disputar a primeira jornada da época 2022/23 diante do FC Porto, detentor do título, no fim de semana de 07 de agosto, de acordo com o sorteio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Para o último reforço adquirido pelos insulares [seguindo-se a Rafael Brito e Lucho Vega] o pontapé de saída na I Liga ainda está longe e prefere só pensar "quando estiver mais próximo, porque até lá ainda tem muita coisa por acontecer".