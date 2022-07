O Funchal é dos concelhos do país com melhor cobertura de rede fixa e móvel, revela o presidente do Conselho de Administração da Anacom, João Cadete Matos, com base no Estudo de Qualidade de serviço das redes móveis MEO, NOS e Vodafone.

"Os resultados no concelho do Funchal são bastante interessantes, porque comprovam que o Funchal é dos concelhos do país que tem melhor cobertura de rede fixa, rede de alta velocidade, nomeadamente fibra óptica, que é muito importante para que as pessoas, em casa e nas empresas, tenham uma boa qualidade de acesso à internet, com velocidades elevadas. Além disso, o Funchal revela simultaneamente uma muito boa cobertura da rede móvel, sendo dos concelhos em que o indicador revela uma menor taxa de chamadas falhadas", sustenta.

De acordo com João Cadete Matos, "a Madeira tem já um bom nível de cobertura de 5G".

"A Madeira tem um bom nível de cobertura em vários concelhos, sendo que o Funchal se destaca pela positiva. Para nós é muito agradável ver esse resultado, porque além do Funchal ser o concelho mais populoso da RAM, é também um concelho que recebe muitos turistas ao longo do ano e também eles dependem das boas comunicações", frisa.

Na oportunidade revelou ainda que está a chegar à Região, assim como aos Açores, uma nova solução de acesso à internet, através do satélite.

"Diria que isso pode ser particularmente importante para a RAM, nomeadamente para as embarcações que se afastam da costa", explica.

Os resultados foram apresentados, esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Em termos conclusivos, de destacar que a MEO, Vodafone e NOS atingiram, respectivamente, 99,78%, 99,98& e 100,0% de registos com sinal de rede.

Este é o primeiro estudo que a Anacom fez num concelho da RAM. O segundo será apresentado amanhã, em Câmara de Lobos.