Mais espada capturada e vendida a melhor preço

Nos primeiros seis meses deste ano, em comparação com período homólogo do ano passado, a captura de peixe-espada preto aumentou, registando-se, igualmente, um acréscimo no valor de venda.

Isso mesmo deu conta o secretário regional de Mar e Pescas, no final da manhã desta sexta-feira, à margem da reunião final do Grupo Regional de Coordenação da Pesca de Longa Distância, que decorre no Colégio dos Jesuítas.

Na ocasião, o governante esclareceu que as capturas deste ano já rondam as 1.200 toneladas, quase metade da quota permitida, representando um crescimento aproximado de 30%. Quanto ao valor, esse aumento ronda os 40%.

Procurando explicar este crescimento, Teófilo Cunha referia que "aumentou as capturas porque os pescadores quando verificam que há uma procura maior no mercado, provavelmente vão mais vezes ao mar". Além disso, o secretário mostra-se satisfeito com o facto de o peixe não estar a ficar armazenado demasiado tempo.