Porto Santo acolhe a 4ª Etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022

O Porto Santo acolhe este fim-de-semana, após mais de uma década de ausência, a 4.ª Etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022. Serão cerca de 120 atletas que irão competir ao sábado e domingo, nas competições de duplas seniores e sub-18 e na variante de 4 na praia das Pedras Pretas (junto ao Bar Pé na Água), em 5 campos de voleibol de praia montados para o efeito.

Estão inscritas para esta etapa 11 duplas seniores masculinas, 6 duplas seniores femininas, 6 duplas sub-18 masculinas, 10 duplas sub-18 femininas. O torneio de quadras (variante de 4), jogada com equipas de 4 a 6 elementos, conta com 11 equipas inscritas.

No sábado a competição das duplas seniores e sub-18 começa às 10 horas e decorre até às 14 horas. A partir das 15h até às 18h30 irá ter lugar o Torneio de Quadras (Variante de 4).

No domingo a competição das Duplas Seniores e sub-18 começa às 10 horas, estando meias-finais estão agendadas para as 10 horas e 11 horas, os jogos de apuramento do 3.º e 4.º classificados da etapa marcado para as 12 horas, sendo as finais da etapa começarão às 13 horas. Após a conclusão dos jogos, haverá a cerimónia de entrega de prémios da etapa.

À entrada da 4.ª Etapa – Porto Santo os líderes do ranking de equipas do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022 são os seguintes: nos seniores masculinos, a dupla Bernardo Rebolo / Vítor com 300 pontos, a dupla Ricardo Bonifácio / Rodrigo Caldas com 270 pontos e em terceiro lugar está a dupla Pedro Vieira / Rúben Vieira com 240 pontos.

Nos seniores femininos, a dupla Cândida Sousa / Sara Sousa lidera com 250 pontos, em segundo lugar está a dupla Débora Jesus / Jéssica Nóbrega com 230 pontos e em terceiro está a dupla Margarida Abreu / Liliana Faria com 220 pontos.

Nas duplas sub-18 masculinas a dupla Luís Abreu / Marco Abreu lidera o atual ranking de equipas do Circuito, estando a dupla Eduardo Lima / Guilherme Aguiar em segundo lugar e em terceiro está a dupla Duarte Paixão / Gustavo Fernandes.

Nos sub-18 femininos a dupla Matilde Araújo / Sabrina Teixeira lideram o atual ranking de equipas do Circuito com 260 pontos, a dupla Ana Casas / Inês Paixão está em segundo com 240 pontos e em terceiro está a dupla Eduarda Viveiros / Sara Alves com 220 pontos.