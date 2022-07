2ª Edição Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2022 decorre até 31 de Julho

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC), através da Direcção Regional da Cultura (DRC) assinaram um protocolo para a constituição do ‘Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo’.

Uma das responsabilidades da Ordem dos Arquitectos é a promoção e divulgação da Arquitetura. A distinção e valorização do que melhor se produz na Região, quer na construção de obra nova, quer na requalificação de edifícios existentes, deve ser um estímulo e o justo reconhecimento da contribuição que os Arquitectos fazem para edificação de um património de qualidade, que honre a Região e nos deixe orgulhosos naquilo que deixaremos às próximas gerações.

Nesse sentido, este Prémio será atribuído em anos alternados a obras novas e de requalificação. Sendo que cada prémio será constituído por: um valor pecuniário de dois mil e quinhentos euros e uma peça alusiva ao prémio, a entregar ao autor ou autores do projecto premiado; Dois diplomas a entregar, respectivamente, ao dono da obra e ao empreiteiro geral da obra; Uma placa identificativa do prémio a colocar no edifício premiado; e serão ainda atribuídas Menções Honrosas, sem qualquer valor pecuniário, num máximo de quatro.

As candidaturas para o Prémio de 2022 serão para a categoria de Obra de Requalificação, e poderão dar entrada via email [email protected] até 31 de Julho, às 17 horas, instruídas conforme regulamento, para obras com o auto de receção, autorização de utilização ou documento equivalente que assegure a conclusão e utilização da obra, validado entre Janeiro de 2017 e Dezembro de 2021.

O Prémio e as Menções Honrosas serão divulgados em Setembro e entregues em Outubro durante as comemorações do Dia Mundial da Arquitectura.

Para além disso, também será montada uma exposição com exibição dos painéis da obra premiada, das menções honrosas e uma selecção dos restantes trabalhos.

A Arquitectura expressa a identidade, a história, a cultura de um país, de uma região ou de um lugar, mas também deve ser entendida como um recurso e um valor estratégico para o desenvolvimento sustentável da Madeira e do Porto Santo.

Para consultar o regulamento aceda ao seguinte link: https://arquitectos.pt/?no=1010707871,403,

E para mais informações ou esclarecimentos, envie um email para [email protected]