São Vicente recebe a 1.ª etapa do Circuito Regional de Surf Open 2022

A Associação de Surf da Madeira (ASRAM) realiza no próximo dia 23 de Julho, sábado, a 1.ª etapa do Circuito Regional de Surf Open 2022, prova que será realizada na Baía dos Juncos, em São Vicente.

A etapa terá um prize money total de 400€ e as categorias contempladas são o open masculino, o open feminino e o surf masters, para surfistas com mais de 35 anos.

As inscrições já estão disponíveis no site da ASRAM e no seguinte link: https://linktr.ee/asramsurfmadeira. De salientar que o pagamento deverá ser feito no dia da prova e que o programa da competição pode alterar, consoante as condições do mar.