Marco Flores e Bruno Flores vencem 3.ª etapa do Campeonato Nacional de Futevólei na Praia Formosa

A dupla poveira constituída por Marco Flores e Bruno Flores, representantes do CD Póvoa, foram os grandes vencedores da 3.ª etapa do Campeonato Nacional de Futevólei 2022, disputada este fim-de-semana, 9 e 10 de Julho, no Funchal, mais concretamente na Praia Formosa.

Após dois dias intensos de competição, a dupla da Póvoa de Varzim, fez-se valer da sua experiência competitiva e melhor condição física nos momentos decisivos, acabando por vencer, subindo desta forma ao lugar mais alto do pódio.

A 3.ª etapa do campeonato nacional contou com a presença de 12 equipas/duplas, em representação de oito clubes, provenientes de Norte a Sul de Portugal continental e da Região Autónoma da Madeira.

No sábado, 9 de Julho, numa primeira fase foram quatro as duplas em competição, com a Fase Prata a prolongar-se até cerca das 12 horas, num total de seis jogos.

Com a ordenação dos quatro lugares da Fase Prata em discussão, Rui Antunes/João G. Gonçalves (AD Machico), Daniel Duarte/João A. Vieira (CT Alan Cavalcanti), Bruno Gomes/Pedro Sousa (ACD Boaventura) e Nuno Peixoto/Nuno Reis (ACD Boaventura) garantiram, por esta ordem, o 'passaporte' para a Fase Ouro.

A competição prosseguiu após o almoço, pelas 14h30, já com os jogos da Fase Ouro, o quadro competitivo principal, que foi disputado até bem perto das 18h30.

O derradeiro dia de prova, domingo, 10 de Julho, com a Fase de Ouro em agenda, teve o seu início pelas 10 horas, com 10 jogos ainda por disputar e para encontrar os grandes vencedores da etapa.

Houve lugar para duas meias-finais muito disputadas. Na primeira, Marco Flores e Bruno Flores (CD Póvoa) não deram hipóteses à conhecida dupla madeirense Dany Gonçalves / Jorge Lobo (ADN Ponta do Sol), vencendo por 2 sets sem resposta, 18x8 e 18x6. Na segunda meia-final foi a vez de Simão Félix e Nivaldo Barros (AD Fafe) levaram a melhor frente a Alan Cavalcanti e Diogo Cavalcanti (CT Alan Cavalcanti) vencendo por 18x12 e 18x13.

Com as duas duplas finalistas conhecidas importava saber quem iria ocupar os derradeiros lugares no pódio, e num jogo de um único set, a dupla de Cascais composta pelo experiente Alan Cavalcanti e Diogo Cavalcanti (CT Alan Cavalcanti) saíram vencedores frente a Dany Gonçalves / Jorge Lobo (ADN Ponta do Sol) com o marcador a fechar em 18x9.

No jogo de todas as decisões, bastante disputado e emotivo, foi preciso recorrer à negra para ficar a conhecer os grandes vencedores. Começaram melhor Simão Félix e Nivaldo Barros (AD Fafe) vencendo o primeiro set por 18x16. Sem margem para novo deslize, Marco Flores e Bruno Flores (CD Póvoa) conseguiram melhorar o seu jogo, com decisões mais equilibradas acabaram por vencer o segundo set por 18x12.

No set decisivo já com as duas equipas a acusarem bastante cansaço, a dupla poveira esteve por cima dos acontecimentos vencendo por 15x11, sagrando-se desta forma os grandes vencedora da 3.ª etapa da principal prova nacional da modalidade.

Numa organização conjunta da Associação de Futevólei da Região Autónoma da Madeira e Federação Nacional de Futevólei, o evento contou com o principal apoio do Município do Funchal, Freguesia de São Martinho, Claw, SportsPartner, entre outros parceiros locais.

A próxima etapa, a quarta, acontece já no próximo fim-de-semana, 16 e 17 de Julho, na Praia Fluvial da Aldeia Ruiva, em Proença-a-Nova.