Bernardo Rebolo / Vitor Sá e Frederica Talhinhas / Mariana Valdez vencem Circuito Regional de Voleibol de Praia

Decorreu no passado fim-de-semana a 3.ª Etapa – Machico do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022.

A dupla Bernardo Rebolo / Vitor Sá voltou a vencer a nova etapa, sendo que conquistaram as três etapas já realizadas do Circuito Regional, nos Seniores Masculinos. Rebolo / Sá venceram na final da 3.ª Etapa - Machico a dupla Ricardo Bonifácio / Rodrigo Caldas por 2-0 (21-16, 21-13).

Em terceiro lugar ficou a dupla Pedro Vieira / Rúben Vieira que venceu, no jogo do 3.º e 4.º classificado a dupla André Martins / João Vieira por 2-0 (21-19, 21-18).

Bernardo Rebolo / Vitor Sá lideram o ranking do Circuito até ao momento com 300 pontos, a dupla Ricardo Bonifácio / Rodrigo Caldas está em segundo lugar com 270 pontos e a dupla Pedro Vieira / Rúben Vieira ocupa o terceiro lugar com 240 pontos.

Nos Seniores Femininos, a dupla Frederica Talhinhas / Mariana Valdez foram as grandes vencedoras desta 3.ª Etapa – Machico. Talhinhas / Valdez venceram na final a dupla Lara Nunes / Maria Ferraz por 2-0 (21-04, 21-11). Em terceiro lugar da etapa ficou a dupla Cândida Sousa / Sara Sousa, após ter vencido a dupla Débora Jesus / Jéssica Nóbrega por 2-0 (21-11, 21-13).

A dupla Cândida Sousa / Sara Sousa liderou o ranking do Circuito até ao momento com 250 pontos. A dupla Débora Jesus / Jéssica Nóbrega ocupou o segundo lugar com 230 pontos e em terceiro lugar ficou a dupla Margarida Soares / Liliana Faria com 220 pontos.

No escalão de SUB-18 Femininos, a dupla Joana Fagundes / Mariana Rebolo conquistaram novamente uma etapa, após vencerem na final a dupla Ana Casas / Inês Paixão por 0-2 (13-21, 05-21). Em terceiro lugar ficou a dupla Matilde Araújo / Sabrina Teixeira após vitória sobre a dupla Eduarda Viveiros / Sara Alves por 2-0 (21-12, 23-21).

A dupla Matilde Araújo / Sabrina Teixeira liderou o ranking do Circuito até ao momento com 260 pontos. Em segundo lugar ficou a dupla Ana Casas / Inês Paixão com 240 pontos e em terceiro lugar a dupla Eduarda Viveiros / Sara Alves com 220 pontos.

Nos SUB-18 masculinos, Luís Abreu / Marco Abreu venceram a 3.ª Etapa, após defrontarem na final a dupla Eduardo Lima / Guilherme Aguiar, tendo o resultado sido 2-1 (19-21, 21-14, 15-06).

Em terceiro lugar ficou a dupla Duarte Paixão / Gustavo Fernandes que venceu a dupla Leonardo Roque / Ricardo Vasconcelos por 1-2 (21-19, 19-21, 12-15).

Luís Abreu / Marco Abreu lideram o ranking do Circuito até ao momento com 190 pontos e a dupla Eduardo Lima / Guilherme Aguiar ocupa o segundo lugar com 170 pontos. A dupla Christopher Filipe / Tiago Figueira e a Duarte Paixão / Gustavo Fernandes dividem o terceiro lugar, ambos com 160 pontos.

A 3.ª Etapa – Machico contou com jogos bem disputados e com muito público a assistir à prova, quer durante a competição dos seniores no sábado, como no escalão de SUB-18 no domingo. A competição das Duplas Seniores contou com 11 duplas Seniores Masculinas, 8 duplas Seniores Femininas. Nos SUB-18 tivemos 6 duplas masculinas e 17 duplas femininas.

O Circuito Regional de Voleibol de Praia tem a sua 4.ª Etapa agendada para o Porto Santo, a 16 e 17 de Julho, com a realização das competições habituais e também de um torneio de Variante de 4 (quadras) a ter lugar no Sábado, dia 16.

Resultados | 3.ª Etapa – Machico :

Duplas Seniores Femininos:

Meia-final 1: Cândida Sousa / Sara Sousa VS Frederica Talhinhas / Mariana Valdez : 0-2 (14-21, 06-21)

Meia-final 2: Lara Nunes / Maria Ferraz VS Débora Jesus / Jéssica Nóbrega : 2-0 (22-20, 21-15)

3.º e 4.º Classificado: Cândida Sousa / Sara Sousa VS Débora Jesus / Jéssica Nóbrega : 2-0 (21-11, 21-13)

Final: Frederica Talhinhas / Mariana Valdez VS Lara Nunes / Maria Ferraz : 2-0 (21-04, 21-11)

Duplas Seniores Masculinos:

Meia-final 1: Bernardo Rebolo / Vítor Sá VS Pedro Vieira / Rúben Vieira : 2-1 (21-13, 10-21, 15-11)

Meia-final 2: Ricardo Bonifácio / Rodrigo Caldas VS André Martins / Pedro Vieira : 2-0 (21-11, 21-15)

3.º e 4.º Classificado: Pedro Vieira / Rúben Vieira VS André Martins / João Vieira : 2-0 (21-19, 21-18)

Final: Bernardo Rebolo / Vitor Sá VS Ricardo Bonifácio / Rodrigo Caldas : 2-0 (21-16, 21-13)

Duplas SUB-18 Femininos:

Meia-final 1: Matilde Araújo / Sabrina Teixeira VS Ana Casas / Inês Paixão : 0-2 (16-21, 15-21)

Meia-final 2: Matilde Araújo / Sabrina Teixeira VS Ana Casas / Inês Paixão : 0-2 (16-21, 15-21)

3.º e 4.º Classificado: Matilde Araújo / Sabrina Teixeira VS Eduarda Viveiros / Sara Alves : 2-0 (21-12, 23-21)

Final: Ana Casas / Inês Paixão VS Joana Fagundes / Mariana Rebolo : 0-2 (13-21, 05-21)

Duplas SUB-18 Masculinos:

Meia-final 1: Luís Abreu / Marco Abreu VS Leonardo Roque / Ricardo Vasconcelos : 2-0 (21-13, 21-16)

Meia-final 2: Eduardo Lima / Guilherme Aguiar VS Duarte Paixão / Gustavo Fernandes : 2-0 (21-16, 21-19)

3.º e 4.º Classificado: Leonardo Roque / Ricardo Vasconcelos VS Duarte Paixão / Gustavo Fernandes : 1-2 (21-19, 19-21, 12-15)

Final: Luís Abreu / Marco Abreu VS Eduardo Lima / Guilherme Aguiar : 2-1 (19-21, 21-14, 15-06)