Tome nota da agenda desta sexta-feira, 15 de Julho

10h00 - Cerimónia de entrega de prémios aos melhores diplomados dos cursos de licenciatura e de mestrado em Engenheira da Universidade da Madeira, na sede da Ordem dos Engenheiros, no Funchal;

10h30 - A CDU realiza uma iniciativa política na Travessa dos Alecrins, em Santo António;

12h00 - Sessão de encerramento do Encontro do Grupo Regional de Coordenação de Pesca de Longa Distância, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira;

12h00 - Conferência de imprensa da apresentação da Festa da Herdade do Chão da Lagoa 2022, na Herdade do Chão da Lagoa;

14h00 - Arranque da 'IV Semana Pedagógica do MUDAS', no Mudas Museu, no Estreito da Calheta;

14h00 às 17h00 - Conferência 'O Silêncio da violência e a criança na Justiça', no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal;

14h30 às 16h30 - Conferência 'Na violência. O Silêncio estimula o lado dominante', na sala da Assembleia da Câmara Municipal do Funchal;

15h00 - Encerramento do workshop 'Feeding Madeira' , no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira;

16h00 - Abertura do Festival Gastronómico 'Madeira Saborea', na Praça do Povo, no Funchal. Pelas 16h30 haverá 'Conversas Saborea' com o tema 'O novo turista e as experiências gastronómicas';

16h30 - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visita a equipa de rastreio do cancro da mama, na unidade móvel junto ao Centro de Saúde da Ribeira Brava;

18h00 - Início da 4.ª etapa do Atlântico Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos, no Funchal;

18h00 - Espectáculo 'Vaamo share oque shop é Beiro Pateiro', da coreógrafa Vera Mantero, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h00 - Cerimónias de celebração do Dia da Freguesia da Ponta Delgada, na Associação Desportiva e Recreativa da Ponta Delgada;

18h00 - Abertura de uma exposição na Galeria de Arte Juvenil Anona, na Direcção Regional de Juventude;

18h00 - Abertura do primeiro dia do Festival Summer Opening 2022, no Parque de Santa Catarina, no Funchal;

18h30 - A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, visita a ExpoMadeira 2022, sendo que na ocasião irá acontecer o desfile de moda dinamizado pelo Centro de Actividades e Capacitação para Inclusão do Funchal e Centro de Apoio à Deficiência Profunda, junto ao stand do Governo Regional;

19h00 - Abertura das exposições: de pintura "Ontem, hoje e amanhã… - Вчора, сьогодні і завтра…" e de cerâmica 'Andorinhas - Cerâmicas Monteiro', de David Monteiro e Eda Monteiro, na Casa da Cultura de Santana;

19h00 - Sétima Gala Manuel Passos, que vai galardoar os melhores desportistas do concelho de Machico, no Fórum Machico;

19h00 - Tomada de posse da concelhia de Santa Cruz do Juntos Pelo Povo, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz;

19h00 - O líder do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, visita a ExpoMadeira 2022;

20h00 - Jantar de encerramento da época desportiva e entrega de prémios referente à temporada 2021-2022 de Bilhar, no Restaurante Encumeada, na Ribeira Brava;

21h51 - Rali do Faia - Santana 2022;

XVI Edição do Festival Gastronomia e Poesia, no Paúl do Mar;

XXI Mostra de Banana, na Madalena do Mar;

Festival de Marisco, no miradouro junto ao cais de Câmara de Lobos;