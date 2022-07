Tome nota da agenda desta terça-feira, 12 de Julho

09h00: Abertura Masterclass Piano;

09h00: Plenário na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h30:José Maria Costa, visita Madeira acompanhado por Miguel Albuquerque,

09h30 - Reunião com a Sociedade De Desenvolvimento Da Madeira

11h15 -Reunião com o Grupo Sousa,

15h30 - Inauguração das novas estruturas do Observatório Oceânico da Madeira;

10h30: José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, o Cônsul Honorário da República da Eslovénia no Funchal, João Maurício Marques, na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h30: Reunião - Apresentação do estudo de qualidade de serviço das redes móveis da MEO, NOS e Vodafone, no Salão nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos;

11h00: Cristina Pedra, preside à abertura da VII Edição do Summer Market, no Mercado dos Lavradores;

15h00: Ireneu Cabral Barreto, recebe,em audiência o Embaixador da República Popular da China, Zhao Bentang, no Palácio de São Lourenço;

15h00: Comemoração do 3.º aniversário do Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM);

16h00: José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, Embaixador da República Popular da China, Zhao Bentang, na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h30: Pedro Calado, recebe, o Embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang;

18h00: Jorge Carvalho, estará presente, na cerimónia de assinatura de contratos-programa no âmbito do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), na Direcção Regional de Juventude - Rua dos Netos;

18h00: Expomadeira - Visita oficial Susana Prada;

18h30: Lançamento do Vinho Galatrixa por Octávio Freitas Winery;

19h00: Início dos fins de tarde 'Com Saramago. A palavra resistente', com a projecção e debate do filme 'Ensaio sobre a cegueira', um filme de Fernando Meirelles, que se fundamenta no livro de José Saramago, na Galeria Anjos Teixeira.