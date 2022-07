Stand da Madeira na BTL 2022 recebe prémio Criatividade

O stand da Madeira apresentado na edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) recebeu o prémio Criatividade, atribuído pela organização do evento. A distinção foi anunciada hoje, no âmbito da iniciativa Prémios BTL 2022, um evento que decorreu na FIL e que serviu ainda para apresentar as novidades da edição de 2023, que decorrerá de 1 a 5 de Março de 2023.

Sobre a distinção hoje recebida, o secretário regional de Turismo e Cultura e Presidente da Associação de Promoção (APM), Eduardo Jesus, salienta que, ao longo dos anos, a Madeira tem pautado a sua presença e participação na Bolsa de Turismo de Lisboa pela inovação e procura constante de “rasgar com o passado”. Referindo que o stand da Região neste evento, que é o maior do setor no país, é a maneira como a Madeira se apresenta e revela ao mercado nacional, Eduardo Jesus recorda que “a presença na BTL é fundamental para a comunicação do destino”.

O governante sublinha ainda que a atenção que é dada, anualmente, a este meio, é visível, com a AP a procurar sempre aspetos diferenciadores e novos que mostrem a Região como o destino ímpar que é. Essa preocupação tem levado a que o stand nesta feira seja alvo de destaque. “Ao longo dos anos, o stand da Madeira tem recebido vários prémios pela forma como se mostra e como convida o público, do sector ou não, a descobrir o que temos para oferecer”.

O stand da Madeira na BTL 2022 pode ser descrito como 500 m2 de homenagem às paisagens e cultura regionais através de uma experiência para todos os sentidos. A estrutura, feita em materiais naturais e reciclados, reflectiu as preocupações actuais de sustentabilidade, reforçando o compromisso do destino com este tema, tendo em conta o processo, em curso, de certificação da Madeira como Destino Turístico Sustentável.

Em todo o espaço podia sentir-se uma energia vibrante das cores e elementos decorativos que remeteram para a floresta Laurissilva, património mundial natural desde 1999, para o mar de temperatura amena e um azul límpido que convida a mergulhos e explorações subaquáticas, às cores das frutas e legumes que se encontram nos mercados, até à alegria, simpatia e hospitalidade única dos madeirenses e porto-santenses. No centro do stand foram criados quatro 'mundos' de recursos naturais e turísticos - o Mar, a Laurissilva, as Montanhas e o Porto Santo – fisicamente representados por quatro instalações distintas que permitiram aos presentes uma experiência sensorial ao nível olfactivo e sonoro.

Houve ainda um Palco criado para ser utilizado em conversas, concertos, lançamentos de projetos, apresentações, provas gastronómicas e de vinho e alguns workshops, sem esquecer o Balcão de Gastronomia para todos aqueles que gostam de viajar através do paladar. Aqui foram servidas mais de 400 ponchas, mais de 1.000 gelados artesanais, cerca de 3.360 Bolos do Caco e proporcionadas 2.100 provas gastronómicas promovidas pela Escola Hoteleira.

Durante os cinco dias de feira, o stand da Madeira registou uma forte afluência de profissionais do sector, meios de trade e público em geral, sendo de destacar o elevado volume de negócios gerado para os parceiros de hotelaria e aviação que estiveram presentes no local com balcões específicos. Foram ainda sorteadas duas viagens à Região no âmbito da “Roda da Sorte” que atribuíu ainda centenas de brindes aos participantes.

A BTL 2022 realizou-se na FIL de 16 a 20 de Março e recebeu 45 569 visitantes.