Tome nota da agenda desta quarta-feira, 13 de Julho

Confira os acontecimentos que marcam esta quarta-feira que também é o Dia Mundial do Rock:

09h00: Reunião Plenária;

11h00: Reunião 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, na Assembleia Legislativa da Madeira;

12h00: Pedro Ramos e Susana Prada, participam numa actividade formativa relacionada com a área das telecomunicações destinada aos guardas florestais, nas Instalações do Serviço Regional de Protecção Civil;

12h30: Apresentação oficial da 'XI Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar', no Salão Nobre da Câmara Municipal;

14h00: Reunião da 4.ª Comissão Permanente de Equipamento Social e Habitação, na Assembleia Legislativa da Madeira;

16h30: Apresentação do livro ' Ensinar a Ler … um guia com estratégias e ferramentas para o Ensino a Leitura', no Museu de Electricidade da Madeira;

18h00: Serlima: Evento 40.º aniversário com a presença de Miguel Albuquerque e Rita Andrade, no NINI Design Center;

18h30: Programa ExpoMadeira 2022 - Visita oficial de Pedro Fino;

19h00: Bruno Pereira, vai estar presente, na inauguração do monumento dedicado ao motociclista e às vítimas de acidentes rodoviários, no Jardim do Amparo - São Martinho;

19h00: Apresentação do livro 'O Amor Cura' de Sofia Alves, no Hotel Pestana CR7;

Abertura da 12.ª Edição dos 'Concertos L' - António Zambujo, na Ponta do Sol;

VIII Torneio Inter Municípios – Futebol de 11, na Calheta.