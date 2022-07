Tome nota da agenda desta quinta-feira, 7 de Julho

Confira os acontecimentos que marcam esta quinta-feira, Dia Mundial do Chocolate.

09h às 13h00: Jornadas Técnicas Regionais de Engenharia, abordado o tema 'Mobilidade Elétrica e Urbanismo', na Rua da Carreira;

09h00: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

09h30: Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

10h30: Agenda política JPP, Junto à rotunda na entrada do porto do Funchal;

11h00: Miguel Albuquerque, visita a exposição do pintor Guilherme Parente, na Quinta Magnólia;

11h00: Iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, no Centro de Saúde do Bom Jesus;

11h25: Entrega de Moção - Pela defesa da Contratação Colectiva, na Quinta Vigia;

12h00: Miguel Albuquerque, vai estar presente na apresentação de um projecto imobiliário da Varino, no Hotel Savoy Palace;

12h00: Pedro Ramos, participa numa visita à equipa do Programa Operacional de Combate a Incêndios Rurais 2022, localizada no concelho da Ribeira Brava;

12h00: Susana Prada, juntamente com os elementos do Conselho de Administração da ARM a obra de ampliação do emissário da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR);

14h15: Partilha de Experiências na área de Engenharia Informática (Ordem dos Engenheiros), no Pestana Casino Parque Hotel

16h00: Funchal Jazz Festival, no Jardim Municipal;

16h30: José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência a Presidente da Associação Cultural Casa Invisível, na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h30: José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, o Secretário Regional das Finanças, que procederá à Entrega da Primeira Alteração ao Orçamento da RAM 2022, na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h30: Miguel Albuquerque, vai estar presente qna abertura da loja Querido Obras;

18h00:José Manuel Rodrigues, estará presente, na Conferência de Inauguração da Exposição Itinerante das Comemorações dos 100 anos da Travessia Aérea do Atlântico Sul, no Palácio de São Lourenço;

18h30: O Bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Luís Menezes Leitão, desloca-se à Madeira

Cerimónia de entrega da medalha de honra da Ordem dos Advogados a Brício Martins Araújo

20h00 - Jantar Convívio Nini Design Center

Sala de Audiências Juiz Desembargador Ferreira Neto - Palácio da Justiça do Funchal

19h30: 7.ª Festa Gastronómica de Santa Cruz.

65.ª edição da Feira Agropecuária, na Santa, Porto Moniz.