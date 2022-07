Hoje assinala-se o Dia Mundial da Pizza, mas a agenda do dia na Madeira abarca várias outras áreas.

10h00: Grupo Parlamentar do PS visita empresa 'MCI Informática', no âmbito do roteiro 'Compromissos e Soluções'

10h00: Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a feira agropecuária, no Porto Moniz

10h00 às 18h00: VIII Exposição Monte de Clássicos / 1.º Roteiro Gastronómico no Largo da Fonte

10h30: Iniciativa Politica CDU - defender uma estratégia de fomento da utilização do transporte público na Região, na Vila do Porto Moniz

11h00: Freguesia dos Canhas celebra o 444.º aniversário, com missa de acção de graças, na Igreja da Piedade, seguida da sessão comemorativa no edifício da Junta pelas 12h00

11h30 às 17h00: 5.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup, com a final juvenis, seguido da final juniores às 15h00 e a entrega de prémios às 17h00, a decorrer no Pavilhão Francisco Franco

12h00: Concerto Eucarístico da Banda Municipal de Santana na Igreja Paroquial do Porto da Cruz

12h15: PS Madeira visita Feira Agropecuária do Porto Moniz com a presença do líder regional Sérgio Gonçalves

17h00: 6.ª edição do projecto 'Machetices' que decorre no Engenho do Porto da Cruz

18h00: Concerto de Música Soundtracks no palco das Estrelas do MAMMA Club, à Estrada Monumental

18h00: Visita oficial do secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural à Expomadeira 2022, a decorrer no Estádio do Marítimo. Pelas 22h00 decorrerá a visita oficial do secretário regional de Saúde e Proteção Civil

19h00: Peça de Teatro "O Freud explica" no Centro de Congressos Casino da Madeira