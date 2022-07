Tome nota da agenda para esta sexta-feira

9h30 - Juntos pelo Povo (JPP) realiza conferência na ALRAM.

10h30 - O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza uma Conferência de Imprensa, na Sala de Imprensa, da Assembleia Legislativa da Madeira.

A partir das 11 horas - O Bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Luís Menezes Leitão, acompanhado de uma comitiva da Comissão de Direitos Humanos da OA (CDHOA) visita o Estabelecimento Prisional do Funchal (EPF), no seguimento de uma ronda efectuada desde o ano passado a outros estabelecimentos prisionais do território nacional.

11h30 - O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, estará presente no sorteio relativo ao concurso “Passaporte Fundação Cecília Zino”, que terá lugar na sede da Fundação, na Rua do Bettencourt, nº10 - 2º Piso.

11h30 - Cerimónia de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais do SINTAP-Madeira, presidida pelo Secretário-geral do SINTAP, José Abrão.

11h30 - A CDU realiza uma visita de trabalho ao Bairro da Nogueira, na Freguesia da Camacha, para a abordagem dos níveis de degradação das condições de vida de quem reside naquele bairro.

17 horas - Termina hoje o prazo previsto para inscrições com desconto no Rali Vinho da Madeira de 2022. As inscrições poderão, ainda, ser feitas até ao dia 18 de Julho, mas neste período, sem beneficiar de qualquer desconto.

17 horas - A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada estará na 65.ª Feira Agropecuária do Porto Moniz onde fará uma visita aos pavilhões deste certame.

18 horas - A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida promove, na cidade do Funchal, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, junto à Assembleia Regional um buzinão de protesto contra o aumento dos preços na Região Autónoma da Madeira.

18 horas – Inauguração da Expomadeira com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, do secretário de Estado da Economia e do presidente da ACIF

Dia 8 - O Conselho Directivo Nacional e o Conselho Directivo da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros organizam no Pestana Casino Park Hotel, na cidade do Funchal, a primeira de um ciclo de conferências anuais sobre inovação.

A partir de hoje - Exposição Itinerante das Comemorações dos 100 anos da Travessia Aérea do Atlântico Sul no Palácio de São Lourenço. A exposição, com entrada livre, estará aberta ao público nos dias úteis, de manhã, das 10 horas às 12h00, e de tarde das 14h30 às 16h30.