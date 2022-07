Ginasta do CTM Ponta do Sol no Torneio Internacional de Trampolins - Scalabiscup

A ginasta de competição do CTM Ponta do Sol, Fabiana Sousa, competirá entre hoje a sábado, no Torneio Internacional de Trampolins - Scalabiscup, em Santarém, no escalão de Under 12.

A sua participação vem no seguimento do apuramento para o Campeonato do Mundo por Grupos de Idade (CMGI), que se realizará na Bulgária, em Novembro.

Das três provas disponíveis para o apuramento para o CMGI, a ginasta está a realizar a segunda prova, encontrando-se em lugar elegível para representar Portugal.

A competição desenrolar-se-á nas especialidades de Duplo-Minitrampolim e Trampolim Individual.