SESARAM abre cursos de primeiros socorros para 60 jovens dos 16 aos 25 anos

A 21.ª edição do Curso de Primeiros Socorros, organizado pela Direção do Internato Médico do SESARAM, é destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos. Este ano serão organizados três cursos com a capacidade de 20 formandos por curso.

O primeiro curso realiza-se de 1 a 5 de Agosto, o segundo realiza-se de 8a 12 de Agosto e o terceiro de 22 a 26 de Agosto, no Centro de Formação do SESARAM, localizado no Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Esta é uma iniciativa formativa, através da qual os jovens formandos vão adquirir competências básicas de primeiros socorros que podem fazer toda a diferença e salvar vidas.

O objetivo é promover conhecimentos junto dos mais novos para que adquiram competências em diversas situações de emergência, nomeadamente: realizar manobras de suporte básico de vida, como atuar perante uma intoxicação, suspeita de AVC ou enfarte do miocárdio, entre outros temas pertinentes.

As inscrições serão aceites na Direção do Internato Médico, apenas e exclusivamente através do telefone 291 710 250.