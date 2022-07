EUA pedem precaução com novas variantes e apelam à dose de reforço

O governo norte-americano está a apelar à população para que tenha cuidados renovados com a covid-19, sublinhando a importância da vacinação com a dose de reforço, devido à disseminação de duas novas variantes altamente transmissíveis no país.

As novas variantes, BA.4 e BA.5, são ramificações da Ómicron, responsável por praticamente todos os casos de covid-19 nos EUA, e são ainda mais contagiosas do que as antecessoras.

Os especialistas de saúde da Casa Branca destacaram a importância de receber doses de reforço, mesmo para aqueles que foram infetados recentemente.

"Atualmente, muitos americanos estão subvacinados, o que significa que não estão atualizados com as suas vacinas [contra a] covid-19", destacou Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Rochelle Walensky salientou que os EUA duplicaram o número de hospitalizações devido à covid-19 desde abril, devido à disseminação das novas subvariantes, embora as mortes permaneçam estáveis, em torno das 300 por dia.

Já o principal especialista em doenças infecciosas do país, Anthony Fauci, realçou que, embora as novas variantes sejam preocupantes, com reforços, máscaras em espaços fechados e tratamentos, o país tem as ferramentas para evitar que sejam disruptivas.

"Não devemos deixar que isto atrapalhe nossas vidas, mas não podemos negar que é uma realidade com a qual precisamos lidar", lembrou.

Anthony Fauci instou para que, mesmo aqueles que tenham tido covid-19 recentemente, recebam uma dose de reforço.

Os EUA encomendaram 105 milhões dessas injeções atualizadas, que os estudos demonstram que fornecem melhor proteção contra a Ómicron, mas que apenas estarão disponíveis no outono.

Todos os norte-americanos com 5 ou mais anos devem receber a dose de reforço cinco meses após completarem o esquema vacinal primário, segundo os CDC.

Aqueles com 50 ou mais anos, ou os imunodepressivos, devem receber um segundo reforço quatro meses após o primeiro.

De acordo com os CDC, dezenas de milhões de norte-americanos elegíveis não receberam o primeiro reforço e, daqueles com mais de 50 anos que receberam o seu primeiro reforço, apenas 28% receberam o segundo.

Rochelle Walensky apontou ainda que os dados do CDC mostram que cerca de um terço dos norte-americanos vive em áreas que a agência classifica como de alto nível de disseminação de covid-19, sendo recomendado o uso de máscaras em espaços públicos fechados.

Outros 41% vivem no nível "médio", segundo o CDC, que recomenda que as pessoas considerem o seu próprio risco individual e utilizem máscara.