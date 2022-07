'Baltazar Dias' recebe novo volume do 'Atividário'

O novo volume da colecção 'Atividário', dedicado à dança, da autoria de André Letria, foi lançado a 11 de Julho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com a presença da escritora Inês Fonseca e André Letria.

As ilustrações vão continuar em exposição até 29 de Julho, no Foyer do 'Baltazar Dias'.

André Letria é ilustrador e editor, tendo fundado a editora Pato Lógico em 2010. Entre os diversos prémios de ilustração que recebeu estão o Nami Grand Prix e o Bologna Ragazzi Awards.

Inês Santos, autora dos textos deste volume, é escritora, jornalista e autora de livros de poesia, ensaio e literatura para a infância e juventude.