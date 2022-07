ARDITI com volume de negócios superior a 10 milhões de euros

O volume de negócios actual da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) é superior a 10 milhões de euros. Revelação feita por Rui Caldeira, presidente do Conselho de Administração da ARDITI, durante a apresentação desta Agência Regional ao secretário de Estado da Economia, João Neves, que se faz acompanhar do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Depois de no período da manhã, na Zona Franca da Madeira, no Caniçal, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, ter acompanhado a visita, esta tarde, no Madeira Tecnopólo, acompanham o presidente do Governo e o secretário de Estado, os secretários regionais com a tutela da Educação e da Economia, Jorge Carvalho e Rui Barreto, respectivamente.

Rui Caldeira deu conta do "crescimento lento, mas progressivo" que a Madeira vem registando no investimento da investigação, e destacou o "forte crescimento do investimento privado", que quadruplicou entre 2010 e 2019, ao passar de 10% para 41%.

Com a missão de gestão das políticas de investigação da Região e a dinamização de projectos de investigação, a ARDITI conta actualmente com um volume de negócios superior a 10 milhões de euros, resultado do envolvimento em mais de 50 projectos.

A expansão do laboratório de prototipagem, através da criação de anexo ao existente, foi uma das novidades reveladas nesta visita do secretário de Estado da Economia, que antes de visitar aos laboratórios, 'apadrinhou' a celebração de protocolo entre a ARDITI e a Marismar, empresa de aquicultura marinha.

Depois da ARDITI, João Neves visitará a StartUp Madeira.