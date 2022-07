Está concluída, desde esta manhã, a colocação do novo relvado do estádio do Marítimo. Tratou-se de um processo complexo, que passou pela remoção de toda a relva antiga e terras subjacentes, obrigando ainda à instalação de um novo e moderno sistema de irrigação e também de novo sistema de drenagem. Obras que vão custar ao Marítimo pouco mais de meio milhão de euros

O novo sistema de irrigação está já a funcionar ao longo de todo o relvado.