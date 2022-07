Uma vasta comitiva do andebol jovem do CS Marítimo partiu esta manhã rumo à Cidade de Paredes, onde marcarão presença até Domingo, no Torneio Internacional de andebol "Paredes Cup.

Um evento aliás que conta com uma vasta representação de clubes regionais, CD São Roque, CE Levada, CD Bartolomeu Perestrelo e C S Madeira, isto para além de cinco atletas de Sub-18 em femininos que estão a representar a Selecção Nacional , também presente em Paredes.