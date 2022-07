Tome nota da agenda para esta segunda-feira

09h00/17h30 O candidato a bastonário dos médicos, Jaime Branco, estará na Madeira, num roteiro dedicado ao exercício da medicina em contexto hospitalar e nos cuidados de Saúde primários. O reumatologista e professor universitário irá visitar o Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Centro de Saúde do Bom Jesus e terminará o roteiro com um encontro com o Secretário Regional de Saúde, Pedro Ramos.

11h00 A CDU realiza, no Miradouro do Paredão na freguesia do Curral das Freiras, uma iniciativa política para abordar a necessidade de um conjunto de estudos sobre os impactos da construção do parque de aventuras radicais que inclui um teleférico entre o Curral das Freiras e a Boca da Corrida.

11h30 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, visita, o Museu Militar da Madeira, sito ao Palácio de São Lourenço, no Funchal.

11h30 Os deputados do PS Madeira à Assembleia da República promovem uma conferência de imprensa, no início da rua Dr. Fernão de Ornelas, junto ao Largo do Phelps. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Miguel Iglésias.

15h00 A ANACOM estará na Câmara do Funchal para apresentar aos autarcas o estudo de qualidade de serviço das redes móveis da MEO, NOS e Vodafone, que esta Autoridade realizou no concelho; bem como a situação das redes fixas de alta velocidade e as suas perspetivas de desenvolvimento.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Quinta da Torrinha, no Funchal. Trata-se de uma unidade de alojamento local, pertencente à empresa Matthias Hunziker, Lda, cujos sócios são Matthias Hunziker e Konrad Künzli, ambos de nacionalidade suíça.

17h00 A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, acompanhada do presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, visita a Torre de Vigilância aos incêndios da Eira das Moças, no Cabo Girão.

18h00 O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita oficialmente a Expomadeira 2022. À mesma hora a mostra recebe a visita do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. Pelas 18h30, é a vez do Grupo Parlamentar do PSD Madeira marcar presença no certame, que decorre no Estádio do CS Marítimo, nos Barreiros.

Cultura

18h00 O novo volume da colecção 'Atividário', dedicado à dança, da autoria de André Letria será lançado, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

19h00 Cerimónia de apresentação do Rali do Faial - Santana 2022, na Câmara Municipal de Santana.

Desporto

11h00 Apresentação da 47,ª Volta à Madeira em Bicicleta, na sala de apresentações da Direcção Regional de Desporto

12h00 Conferência de imprensa de antevisão da lista de inscritos para a edição do Rali Vinho da Madeira 2022, na sede do Club Sports da Madeira, na Avenida Arriaga.



17h30 Conferência de apresentação do VIII Torneio Inter-Municípios 2022, na sede da AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira.

20h00 Estreia espetáculo de teatro ‘Tasca Bomba’, no auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho.