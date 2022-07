Candidato a Bastonário dos Advogados Paulo Pimenta vem à Madeira

O candidato a bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Paulo Pimenta desloca-se à Região Autónoma da Madeira, revelou ao DIÁRIO a presidente do Conselho Regional, Ana Paula Margarido.

A visita, prevista para Setembro, em data ainda a anunciar, deverá passar também pela ilha do Porto Santo. Um gesto inédito que visa - segundo a primeira vice-presidente da candidatura hoje apresentada - perceber as dificuldades de mobilidade sentidas pelos advogados que exercem na ilha e "sentir que a Ordem, o bastonário ou, neste caso, o candidato a bastonário está com eles (...) independentemente de serem um ou dois".



A recandidata Paula Margarido indicou ainda que a candidatura do actual presidente do Conselho Regional do Porto, contempla 21 pessoas, cinco das quais são candidatos a vice-presidente, incluindo a própria.

Sob o lema 'Dedicação, Responsabilidade e Independência', a candidatura pretende "concretizar profundas reformas na Ordem dos Advogados", que passam pelo Acesso ao Direito e Tribunais, pela reformulação dos estágios profissionais e pela promoção da formação e requalificação dos advogados.

De realçar que Paulo Pimenta assumiu hoje, durante a apresentação, que esta é uma candidatura a um mandato único, ou seja, apenas por um período de três anos.

António Jaime Martins, o actual bastonário Luís Menezes Leitão, Fernanda de Almeida Pinheiro, Rui Silva Leal e Paulo Valério, também já formalizaram a intenção de ir a votos pela liderança da OA. O acto eleitoral está marcado para Novembro de 2022, "possivelmente para dia 30", adiantou ainda Ana Paula Margarido.