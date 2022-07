Serviço de Atendimento Urgente do Bom Jesus já atendeu cerca de 700 utentes

"São cerca já de 700 utentes no total, o que dá uma média de 50 a 60 doentes por dia e prevê-se um número na ordem dois mil por ano", disse o secretário regional de Saúde e Protecção Civil num balanço à primeira quinzena de funcionamento do Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus.

"O balanço é extremamente positivo, até por aquilo que os utentes têm dito e que os profissionais de saúde também têm afirmado", sublinhou Pedro Ramos que visitou, esta tarde, aquela unidade de saúde.

Na ocasião, o governante fez questão de lembrar à população que este "é um serviço para ser utilizado, após terem esgotado todos os recursos". Ou seja, uma vez esgotadas as possibilidades de atendimento disponíveis nos centros de saúde com o médico de família e/ou médico de recurso, os utentes passam a dispor de mais uma possibilidade de atendimento

Pedro Ramos indicou que, neste momento existem 160 médicos de família na Região, que asseguram uma cobertura superior a 80% ao nível dos cuidados primários.

Com este reforço, que introduzido há cerca de 15 dias, numa altura em que a afluência dos utentes começou a ser demasiado elevada e no sentido de não comprometer os serviços de urgência da resposta final, o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para não termos problemas semelhantes aos que estão a acontecer noutras regiões do país,

O Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus iniciou a sua atividade no último dia 20 de Junho e está aberto de segunda a sexta-feira, das 16 às 24 horas, para atender situações pouco ou não urgentes.