Tome nota da agenda desta terça-feira, 5 de Julho

Confira os acontecimentos que marcam esta terça-feira:

09h00: Reunião Plenária;

10h30: Iniciativa ACIF 'Roadshow Amazon Web Services', no auditório do Museu de Electricidade - Casa da Luz. Às 12h30 o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai presidir a sessão de encerramento;

14h30: Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 'As falhas na operacionalização da linha de crédito às empresas da Região Autónoma da Madeira', na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00: Rita Andrade estará presente na tomada de posse dos novos órgãos sociais da UIPSS - Madeira, no Colégio dos Jesuítas;

16h00: A Câmara Municipal do Funchal (CMF) celebra o protocolo de cedência temporária de obras da colecção de fotografia do Novo Banco, destinadas à exposição no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, nas antigas instalações do antigo Matadouro. O protocolo será assinado no Salão Nobre dos Paços do Concelho;:

17h00: Apresentação da 2.ª edição do livro 'Viagens à volta da mesa nas ilhas da Macaronésia. Itinerários turísticos do património gastronómico e vinícola', no Museu da Quinta das Cruzes;

18h00: Funchal Jazz Festival, no Jardim Municipal;

19h00: Sorteio da I e II Liga com a participação do Marítimo e Nacional, na alfândega do Porto;

20h00: RG3 realiza uma sessão de demonstração de ruído (disparos com diversas armas e rebentamentos), no campo de futebol do RG3, em São Martinho.