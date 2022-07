Kiev condena atribuição simplificada de nacionalidade russa a ucranianos

A diplomacia ucraniana disse hoje que "condena veementemente" o decreto do Presidente russo, Vladimir Putin, que facilita o acesso à nacionalidade russa a todos os ucranianos, classificando o gesto como "uma nova invasão da soberania".

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros condena veementemente o decreto do Presidente da Federação Russa", disse a diplomacia ucraniana, num comunicado, acrescentando que "a mencionada decisão constitui mais uma invasão à soberania e integridade territorial da Ucrânia, incompatível com as normas e princípios do direito internacional".

A Presidência russa anunciou hoje a simplificação da obtenção da cidadania russa a todos os ucranianos, alargando uma medida que só era aplicada a residentes nos territórios da Ucrânia ocupados por Moscovo.

"Os cidadãos da Ucrânia (...) têm o direito de requerer a cidadania da Federação Russa ao abrigo de um procedimento simplificado", lê-se no decreto do Presidente Vladimir Putin, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

A medida estende a todos os cidadãos ucranianos um procedimento aprovado em maio para os habitantes das regiões de Zaporijia e Kherson, que a Rússia tem controlado em grande parte desde que invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano.

As autoridades russas têm sido acusadas de entregar passaportes a cidadãos de países vizinhos para consolidar a sua influência.

Antes da Ucrânia, Moscovo adotou o mesmo procedimento nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e Abcásia, na Geórgia, e Transnístria, na Moldova.