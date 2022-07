PSD diz que Madeira é "região amiga da actividade empresarial"

O Grupo Parlamentar do PSD considera que a ExpoMadeira é a “mostra" da "dinâmica empresarial" da Região.

"[A Madeira] é uma região amiga da atividade empresarial, estando cada vez mais a procurar investidores estrangeiros, recuperando, deste modo, a sua economia “para dar mais emprego e melhor qualidade de vida”, afirmou Jaime Filipe Ramos, durante a visita do grupo parlamentar social-democrata ao evento, que decorre no Estádio dos Barreiros.

O líder parlamentar da bancada 'laranja', reforçou ainda que este é “o exemplo da capacidade que o tecido empresarial tem, não só neste período pandémico difícil que tivemos e no qual nas empresas foram obrigadas a ter uma resistência superior, mas também pela dinâmica e pela modernização empresarial a que se assiste”.

Jaime Filipe Ramos realçou que se trata de um sector que tem tido um “forte impulso” por parte da Região, com o Governo Regional a assumir um “papel fundamental” em três áreas.

Primeiro, salientou, pelos apoios que tem disponibilizado, através de linhas, como a do InvestRAM, "que têm sido essenciais para que as empresas não fechassem durante o período mais complicado da pandemia, mas para que pudessem também modernizar-se". Linhas essas que, conforme referiu, serão reforçadas no próximo quadro comunitário.

Num segundo nível, o líder parlamentar destacou o investimento público que tem sido realizado, por forma a alavancar o investimento privado, apontando, como terceira área, a fiscalidade.

“A Madeira é hoje a região com os impostos mais baixos do país, em matéria de IRC”, lembrou, especificando que a taxa para as empresas em geral é de 11,9%, sendo que para a costa Norte e Porto Santo será ainda mais baixa, ficando nos 8,75%, para as empresas até 25 mil euros de matéria colectável.