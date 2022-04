Miguel Brito acusa Nuno Batista de "política rasteira" ao invés de resolver os problemas

Em reacção às declarações do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo sobre o encerramento da única padaria que assegurava a distribuição de pão na 'Ilha Dourada', o vereador do Partido Socialista, Miguel Brito, diz que "lamenta a atitude do presidente da edilidade perante o alerta deixado em relação à necessidade de assegurar a entrega do pão aos idosos e pessoas com limitações".

O vereador do PS refere que, "em momento algum, criticou a acção da autarquia" e que apenas se limitou a alertar para a necessidade de dar resposta ao problema decorrente do fecho da padaria em questão.

Miguel Brito lamenta que "ao invés de tentar encontrar uma solução para esta situação, Nuno Batista recorra à política rasteira e ao ataque pessoal, sem qualquer fundamento. Um ‘modus operandi’ que, aliás, já é característico do PSD".

Perante as acusações de que estaria impreparado e mal informado na última reunião da autarquia, Miguel Brito refere que só tomou conhecimento do encerramento da empresa após a reunião e que, assim que soube, tratou de alertar para o problema, "como é seu dever enquanto eleito".

O socialista aponta que esta deveria ser a preocupação do presidente da Câmara, que, pelo voto, foi mandatado precisamente para defender os interesses da população.

Miguel Brito refere ainda que as declarações do presidente da edilidade revestem-se apenas de "críticas lamentáveis e não dá a resposta que os porto-santenses esperam. “Afinal, o senhor presidente vai tentar resolver o problema e ajudar a população do Porto Santo, ou vai limitar-se a destilar ódio?”, remata o vereador do PS.

