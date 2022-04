402 sugestões para o teleférico do Curral das Feiras

O anteprojecto do teleférico do Curral das Freiras esteve em consulta pública, desde o dia 27 de Fevereiro até ontem, tendo recebido 402 propostas de cidadãos com sugestões.

O presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, questionado pelo DIÁRIO, confirmou, esta manhã, a entrada de 402 propostas.

Ontem, até às 20 horas, tinha 342 propostas, conforme noticiou o DIÁRIO, mas nas restantes últimas horas deram entrada ainda mais 40 propostas, totalizando as 402 sugestões/ propostas.

O anteprojecto de construção de teleférico no Curral das Freiras surgiu “dos anseios do Governo Regional” e pretende “ajudar a promoção do turismo” na localidade.

De salientar ainda que a polémica em torno do impacto negativo que este projecto terá na paisagem natural tem sido muita e ainda promete fazer correr muita tinta.

“Vai ter três estações: no Curral das Freiras, no Jardim da Serra, e no Paredão”, onde “apenas uma pequena infra-estrutura coincide com a área protegida” referiu o presidente do Instituto.

Inclui parques de aventura que permitirão aos visitantes “conhecer o património natural” da freguesia do Curral das Freiras.

Com cerca de 3 km, este será o segundo teleférico mais longo da Europa e pode gerar entre 35 a 40 postos de trabalho.

Se o anteprojecto avançar, a “concepção do projecto, a construção e exploração serão entregues aos privados.