Bernardo Trindade deixa o Secretariado Nacional do PS

Apesar de convidado por António Costa a continuar no Secretariado Nacional do PS, o madeirense Bernardo Trindade pediu para sair. Como se sabe, o ex-secretário de Estado do Turismo e administrador de PortoBay Hotels & Resorts é para já o único candidato a presidente da Associação da Hotelaria de Portugal e ao DIÁRIO revelou entender que o futuro cargo na AHP "é incompatível com funções de direcção partidária".

Daí o pedido feito ao secretário-geral socialista para deixar o órgão de direcção dos socialistas, cujas mudanças são decididas na reunião de hoje da Comissão Nacional do PS.

De saída estão também as ex-ministras Alexandra Leitão e Graça Fonseca e a deputada Maria da Luz Rosinha, bem como João Tiago Silveira e Marcos Perestrello.

Além da presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, e da constitucionalista Isabel Moreira, entram para o Secretariado Nacional do PS a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que deixou de ter inerência neste órgão quando deixou as funções de líder parlamentar -- um lugar agora de Eurico Brilhante Dias.

Entram também o secretário de Estado Francisco André, Vera Braz e José Luís Carneiro, que, tal como Ana Catarina Mendes, deixou de ter inerência neste órgão.

A Comissão Nacional do PS, o órgão máximo partidário entre congressos, vai também votar a substituição de José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna, pelo ex-secretário de Estado João Torres no cargo de secretário-geral adjunto dos socialistas.

Perante os membros da Comissão Nacional do PS, António Costa justificou estas mudanças pelo facto de se estar agora a abrir um novo ciclo político no país, após as eleições legislativas de 30 de Janeiro que os socialistas venceram com maioria absoluta. Na sua intervenção, António Costa salientou que o PS venceu em todos os círculos eleitorais, excepção feita à Madeira, e conseguiu eleger os dois deputados em disputa na Europa, depois de o PSD ter forçado a repetição das eleições neste círculo eleitoral.