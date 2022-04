A Madeira regista mais uma morte associada à covid-19, revela o boletim de internamentos disponibilizado pelo SESARAM.

A Região passa, assim, a contabilizar um total de 251 mortes por covid-19.

De acordo com o boletim de internamentos, até às 23h59 do dia 8 de Abril, estavam 63 doentes internados na ala covid-19, menos 11 do que no anterior boletim. De referir que três desses doentes são menores de idade.

Houve também uma redução no número de doentes internados nos cuidados intensivos, estando, neste momento, apenas dois, com idades superiores aos 65 anos de idade.

O total de internamentos com covid e com outras patologias nas unidades hospitalares da Madeira é de 605, menos 18 do que no anterior boletim.

Consulte o boletim de internamentos: