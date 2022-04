D. Nuno Brás enaltece "os rostos por detrás dos números da pandemia"

Neste Dia Mundial da Saúde, o bispo do Funchal enaltece o trabalho realizado pelos profissionais deste sector, ao longo de mais de dois anos de pandemia de covid-19.

D. Nuno Brás foi conhecer "os rostos por detrás dos números da pandemia", durante uma visita à Unidade de Emergência em Saúde Pública, no Centro de Saúde do Bom Jesus.

"Conhecíamos os números, as conferências de imprensa, mas por detrás de toda essa informação há pessoas, que trabalham, se esforçam, não dormem e dão o seu melhor. Hoje, Dia Mundial da Saúde, é um dia para visitar essas pessoas, conhecer olhos nos olhos esses rostos, que foram tão importantes ao longo destes dois anos e agradecer-lhes todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, porque, no fundo, sem eles que teria sido?", disse o Bispo do Funchal, durante a visita que contou também com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

"Esta vai ser uma Páscoa vivida de outra forma"

D. Nuno Brás deixou "um muito obrigado" aos profissionais da Saúde, "que deram e dão o seu melhor".

Lembrando que "a pandemia, infelizmente, ainda não acabou", reconhece que se caminha para alguma normalidade e, por isso, "esta vai ser uma Páscoa vivida de outra forma, com um bocadinho mais de possibilidades nas manifestações exteriores da Quaresma e da Páscoa e isso é muito bom".