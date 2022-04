O músico norte-americano Jon Batiste lidera as nomeações para os 64.º Grammy, os prémios norte-americanos da música, que vão ser entregues durante a próxima madrugada, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Jon Batiste, um dos responsáveis pela banda sonora de "Soul", filme de animação que conquistou o Óscar de Melhor Banda Sonora Original, no ano passado, soma 11 nomeações, entre as quais a de Álbum do Ano, com "We Are", e Gravação do ano, com "Freedom", e conta com nomeações em categorias de R&B, jazz, clássica, música de raiz americana e vídeo musical. Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. seguem-se no 'ranking' dos mais nomeados, com oito indicações cada.

A longa lista de 86 categorias dos Grammy abrange géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock ou o metal, e do gospel aos audiolivros. Nesta edição, pela primeira vez, a organização aumentou o número de nomeados em algumas categorias de oito para dez, como é o caso da Canção do Ano. Para este Grammy são candidatos Ed Sheeran, Alicia Keys e Brandi Carlile, Olivia Rodrigo, H.E.R., Billie Eilish, Doja Cat, Silk Sonic, Lil Nas X, Justin Bieber com Daniel Caesar e Giveon, e Brandi Carlile.

Billie Eilish pode ter mais uma canção premiada, na gala que decorre na noite de domingo nos Estados Unidos (madrugada de segunda-feira na Europa), depois de ter conquistado o Óscar de Melhor Canção Original, há uma semana, com "No time to die", da banda sonora do mais recente filme da saga 007.