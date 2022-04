CDE Francisco Franco recolhe bens para comunidade ucraniana

O Clube Desportivo Escola Francisco Franco vai promover, este sábado, uma recolha de bens em benefício da comunidade ucraniana que se encontra na Madeira, na sequência da guerra em curso naquele país.

A iniciativa acontece por ocasião do jogo da equipa feminina de basquetebol, que defronta, este sábado (16h30), no Pavilhão da Escola Francisco Franco, o Olivais, em partida da Liga Betclic. Um jogo extremamente importante, uma vez que, em caso de vitória, garante a permanência da equipa no principal campeonato português.

Os que quiserem colaborar com esta iniciativa solidária podem entregar diversos bens, tais como lençóis, copos, panelas ou outros utensílios, que serão posteriormente disponibilizados aos membros da referida comunidade ucraniana, alguns dos quais estarão no recinto a assistir ao jogo.

Para além disso, o clube continuar a angariar mais alguns fundos para ajudar as suas equipas jovens que irão participar em diversos torneios fora da Região, tendo, para isso, montadas naquele espaço algumas barraquinhas de venda de artigos.