"Apoio de 30 cêntimos por litro recentemente anunciado é insuficiente", diz o JPP

O JPP esteve em contacto com os profissionais do transporte de passageiros em veículos ligeiros, no Funchal, para recolher sugestões e dar a conhecer as propostas que levará ao parlamento, com o objetivo de regular dos veículos TVD

Élvio Sousa considera que “o apoio de 30 cêntimos por litro recentemente anunciado é insuficiente"

"Não esqueçamos que além da constante concorrência desleal a que estão sujeitos, um veículo táxi que tinha um custo diário de manutenção de 25 euros, hoje já ultrapassa os 35 euros. Na verdade, com o dinheiro que o senhor Governo, e o senhor secretário Rui Barreto está a arrecadar com o IVA dos combustíveis a 22%, 30 cêntimos por litro é muito pouco. O apoio justo é de 50 cêntimos por litro", referiu o líder parlamentar do JPP.

E acrescentou: “Não esqueçamos que estes veículos têm um desgaste superior aos do continente, a orografia é acentuada e um depósito de combustível no continente dá para fazer mais quilómetros do que na Madeira. Por isso 50 cêntimos seria o apoio ideal.”

Não esqueçamos, também, que este apoio extraordinário não é nenhum favor. Para um Governo Regional onde Miguel Albuquerque e seu chefe de gabinete gasta, em 6 dias, 27 mil euros do erário público para uma viagem a Miami e 21 milhões para nomeados políticos, 50 cêntimos ao litro para os táxis, não é nada demais". Élvio Sousa

Recorda também que "foi por acção do Fórum Táxi Informativo, que representa mais de 600 táxis da Região, que Rui Barreto recuou, pois a 17 de Março, à RTP-M, havia considerado um apoio extraordinário irrelevante, para depois no dia 31, uma hora antes da concentração dos motoristas na Quinta Vigia, vir anunciar o apoio de 30 cêntimos".

"Os taxistas estão atentos para ver o grau de independência e isenção dos seus representantes", rematou.