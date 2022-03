Alunos da Francisco Franco ligam-se ao Parlamento Europeu em Estrasburgo

Os alunos EPAS (Escola Embaixadora do Parlamento Europeu) da Escola Secundária de Francisco Franco participam, no dia 30 de Março, on-line, no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Estes estudantes foram escolhidos para integrar o Programa Euroescola do Parlamento Europeu, programa criado no âmbito da cidadania que, "ao simular o trabalho dos Membros do Parlamento Europeu, proporciona aos jovens estudantes uma 'tribuna' de interacção com parlamentares europeus, permitindo-lhes expressar as suas opiniões sobre o aprofundamento do projecto europeu".

'European Democracy: How can we participate meaningfully?,' é o tema da sessão que vai durar cerca de duas horas, tendo início pelas 8h30 com uma alocução da presidente do Parlamento Roberta Metsola, seguindo-se a mensagem de uma vítima do Holocausto, sobrevivente de cinco campos de concentração, Bernard Offen, e, prosseguindo com a intervenção e colocação de questões ao Vice-Presidente do Parlamento Europeu Michal Simecka.

É o terceiro ano consecutivo em que a ESFF é selecionada para participar neste evento. "Numa Europa e num mundo de desigualdades, onde se torna imperativo conciliar diversas perspetivas e interesses - com cenários locais de implicações globais -, exige-se preparar para o futuro jovens aptos a lidar com tensões, dilemas e conflitos de escolha, capazes de decidir entre: equidade e liberdade, individualismo e comunidade, inovação e continuidade", refere nota da escola.