Obras no Conservatório vão custar cerca de 500 mil euros

Tal como avançou o DIÁRIO, ontem, na edição impressa, as obras de requalificação do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira vão iniciar-se no fim do ano lectivo, confirmou, hoje, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho.

À margem da assinatura de um protocolo entre o Conservatório e o Grupo Sousa, Jorge Carvalho disse que as obras vão "criar melhores condições para as práticas artísticas, mas acima de tudo, a recuperação e a valorização deste edifício" e terão o custo de "cerca de meio milhão de euros".

Numa primeira fase a requalificação será exterior e depois serão feitas "obras de adaptação no interior"".

O edifício, adaptado para o Conservatório, terá então numa segunda fase, obras no interior para adaptá-lo às práticas artísticas. Jorge Carvalho dá o exemplo da "insonorização de salas que vêm melhorar o desempenho dos alunos e o trabalho dos professores".