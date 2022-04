Facebook remove perfis ligados a militares brasileiros por desinformação sobre Amazónia

O Facebook disse ontem que removeu perfis falsos ligados a oficiais militares brasileiros que promoviam a desinformação sobre questões ambientais, tais como a desflorestação na Amazónia.

A empresa-mãe do Facebook, Meta, disse, no seu primeiro relatório trimestral de ameaças, que removeu 14 perfis falsos e nove páginas do Facebook, bem como 39 contas do Instagram.

De acordo com o relatório, os perfis e páginas faziam-se passar por organizações não governamentais e ativistas interessados em preservar a maior floresta tropical do mundo.

Algumas das informações publicadas nestas contas, por exemplo, afirmavam que "nem toda a desflorestação nas florestas é prejudicial".

"Publicaram sobre a desflorestação, incluindo argumentos de que nem toda a desflorestação é prejudicial, e criticaram as ONG ambientais que lidam com a desflorestação na Amazónia",lê-se no documento.

Segundo o Facebook, as investigações internas da empresa revelaram que pessoas ligadas aos militares brasileiros estavam por detrás destas contas, embora não revelassem as suas identidades.

"Embora os indivíduos por detrás das contas tentassem esconder identidades e coordenação, a nossa investigação encontrou ligações a indivíduos associados ao Exército Brasileiro", nota o relatório do Facebook.