Nesta quinta-feira que se prevê de muitas nuvens, o seu DIÁRIO dá conta das obras urgentes para travar degradação do Conservatório. O Governo Regional já abriu um concurso de meio milhão de euros para a empreitara com vista a intervir este ano, numa primeira fase, apenas no exterior. Este edifício emblemático está há anos sem manutenção corrente e já tiverem de ser fechadas algumas salas.

Na capa, uma foto de painéis fotovoltaicos ilustra a notícia que revela que as energias renováveis têm novo pacote de incentivos. O programa que já abrangeu meio milhar de consumidores prevê mais 650 mil euros em apoios numa fase inicial, valor que será reforçado até final do ano.

Na política nacional, o DIÁRIO desta quinta-feira conta-lhe que Luís Montenegro vem negociar apoio do PSD-M, ele que é candidato à liderança nacional do partido deverá reunir-se com Albuquerque e Calado.

Com chamada na primeira temos a notícia que dá conta de um jovem acusado de tentar matar o padrasto. O arguido de 19 anos vai a julgamento a 19 de Abril. Ainda na Justiça, revelamos o caso de um indivíduo que assaltou uma bomba de gasolina para furtar vinho e tabaco.

Nesta edição, contamos-lhe, ainda, as dificuldades de um venezuelano na Madeira que pede ajuda para ser operado. O imigrante residente na Região há três anos e fala de um “serviço hospitalar colapsado” e viu-se forçado a recorrer ao privado para uma intervenção urgente que custa 12 mil euros.

