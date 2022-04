Seleções da Madeira de voleibol participam no Torneio Centenário nos Açores

As Seleções Regionais de Voleibo irão participar no XXVI Torneio Centenário da Prática do Voleibol, que se realizará de 11 a 14 de Abril de 2022, em São Miguel, nos Açores, organizado pela Associação de Voleibol de São Miguel. Este é um torneio que conta com mais de duas centenas de participantes, entre organização, técnicos, árbitros e jovens atletas.

A Madeira participará com três selecções regionais nos escalões de Iniciados Femininos, Juvenis Femininos e de Juvenis Masculinos. "Este é o regresso à competição das Seleções Regionais desde a participação no Torneio Internacional de Voleibol de Esmoriz de 2018, interregno justificado maioritariamente pela crise pandémica de COVID-19. O maior destaque vai para o regresso da Seleção Regional de Juvenis Masculinos após mais de uma década de ausência de trabalho e de competição neste escalão, voltando a ser uma aposta da Associação de Voleibol da Madeira como forma de incentivo e estímulo aos jovens atletas do género masculino", refere nota da Associação de Voleibol da Madeira,

A edição de 2022 do Torneio Centenário, destinado a atletas dos 12 aos 16 anos, de ambos os sexos, conta com a participação de 13 equipas, um número recorde neste evento. Em masculinos, a competição contará com 5 equipas: Associação dos Antigos Alunos (2 equipas); Clube Kairós ; Seleção da Madeira e Clube Desportivo «Os Marienses». Nos femininos estarão em competição 8 equipas: Volei Clube São Miguel; Clube Kairós; Associação Académica de São Mamede; Seleção da Madeira (2 equipas: Iniciadas e Juvenis); Vitória Sport Clube (2 equipas) e Clube Académico de Bragança.

As Seleções da Madeira são coordenadas pelo selecionador das equipas femininas, Jorge Caldeira e conta com Paulo Branco como selecionador da equipa masculina.