Centenário do falecimento do Imperador Carlos de Áustria assinalado com exposição

Cento e trinta e quatro dias após a sua chegada à Madeira, o Imperador Carlos de Áustria morria na cidade do Funchal a 1 de Abril de 1922. Fez ontem 100 anos e hoje foi inaugurada uma exposição alusiva à data, intitulada ""A Ilha do Imperador", que estará patente no edifício central da Quinta Magnólia, no Funchal.

Presentes na inauguração estiveram entre vários familiares do também Beato Carlos de Áustria, beatificação ocorrida a 3 de Outubro de 2004, estiveram várias personalidades madeirenses, o presidente do Governo Regional da Madeira, o Representante da República para a Madeira, bem como o secretário regional do Turismo e Cultura, cujos serviços são responsáveis por esta homenagem que estará patente até 30 de Abril.

Sobre esta iniciativa, Eduardo Jesus salientou que esta ocorre "numa lógica de intervenção um bocadinho diferente das anteriores", explicando que foi colocada a Quinta Magnólia, uma das infra-estruturas culturais da Região, ao serviço desta celebração. "A exposição tem a participação da artista plástica de Carla Cabral, envolvendo outros artistas, com a curadoria de Teresa Clode e de Martim Velosa, onde se quis de uma forma diferente mas criativa deixar esta evocação".

Espólios fotográficos e de pintura, instalações artísticas de colagem e escultura, entre outros documentos e peças museológicas que evocam esses pouco mais de 4 meses e 20 dias desde a chegada do Imperador à Madeira, depois de deposto com o fim da I Guerra Mundial e exilado nesta ilha. Os familiares presentes, entre cerca de uma centena de descendentes presentes nesta ocasião, puderam "absorver esta mensagem que a Madeira, 100 anos depois, nos permite através da arte" homenagear o Beato Carlos". E acrescentou: "Sendo que a arte, fazendo parte da cultura, é o elemento que melhor comunica ao longo do tempo e a Madeira com esta exposição deixa também esse contributo."

Para quem visita a exposição, a primeira peça e, quiçá a mais valiosa, que podem ver é o carro que transportou o Imperador Carlos e a Imperatriz Zita durante a sua chegada e ao longo da sua estada na ilha. Um Adler - Torpedo 9/24, que chegara ao Funchal em 1921 e é actualmente o automóvel mais antigo em circulação, matriculado (MD-10-96) na Madeira.