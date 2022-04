Escolas da Ladeira e Lamaceiros acolhem delegação do programa Erasmus+

A escola EB1.PE.C de Ladeira e Lamaceiros, na Calheta, recebeu, esta semana, um grupo de professores e alunos do Programa Erasmus+ , no âmbito do projecto ‘Acquaintance /Knowledge of our rich EuropeanCultural Heritage. A means of promoting social inclusion’

Este projecto tem como objectivo promover “a inclusão social, a diversidade e igualdade, particularmente os dos alunos mais desfavorecidos e, simultaneamente, enraizar nos alunos os valores, os costumes, as leis, a ética e as línguas que fazem parte da cultura de um indivíduo”.

Os membros da comitiva do Erasmus+ são provenientes da França, Eslovénia, Finlândia e Portugal e chegaram à Calheta no passado sábado e ficarão até o final da semana.

A semana iniciou-se com o acolhimento e cerimónia de boas-vindas na escola e à tarde deu-se início a uma semana de actividades, que vai contar com diversos workshops e partilhas de práticas pedagógicas e aulas de português. A comitiva, além das actividades na escola, tem contado com inúmeras actividades culturais, nomeadamente, visitas a locais emblemáticos da nossa Região.