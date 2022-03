Escola de Santo Amaro acolhe Delegações do 'ERASMUS +' vindas da Alemanha e Itália

A Escola de Primeiro Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santo Amaro inicia hoje a sua Semana Cultural, que se prolonga até ao dia 1 de Abril. Além de receber artistas plásticos, músicos, especialistas digitais, escritores, contadores de histórias e desporto, vai acolher delegações do Projecto 'Erasmus+'.

Estas delegações chegam da Alemanha e de Itália, dada a parceria com escolas no desenvolvimento da Chave 2 que visa a 'Cooperação para a Inovação e a Partilha de Boas Práticas'. Por esse motivo, os 5 professores e os 4 alunos poderão partilhar várias das actividades da semana cultural na escola e ainda percorrer vários lugares da ilha.

Elementos do grupo musical 'Xarabanda' vão receber o grupo de convidados, bem como todos os alunos vão entoar o hino da escola.

"Durante a semana, os representantes das escolas apresentarão as suas organizações e decorrerão reuniões de trabalho e planeamento dos futuros intercâmbios escolares, no âmbito deste projecto intitulado 'Flat Stanley' e que tanta adesão tem das crianças. Haverá uma recepção na Câmara Municipal do Funchal e a Junta de Freguesia de Santo António participará com apoio logístico ao grupo, bem como o Grupo Folclórico 'Monte Verde'", explica nota da escola.

"Este intercâmbio visa transmitir valores e tradições, aspetos culturais como a comida, a música e os interesses das comunidades", indica a directora Énia Freitas.