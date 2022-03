Erasmus+ traz alunos e professores romenos à Madeira

A Escola Básica 2/3 Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, sob a coordenação do seu Clube Europeu recebe a partir desta segunda-feira, 28 de Março e até 1 de Abril, 22 alunos e oito professores romenos, neerlandeses, turcos e letões.

A mobilidade faz parte do programa europeu Erasmus+, através do projecto 'You are my Challenge'. Os alunos estrangeiros serão acolhidos em residências de famílias madeirenses, como resultado da estreita colaboração entre a escola e os encarregados de educação.

A cerimónia de abertura da mobilidade Erasmus+ 'You are my Challenge' terá lugar pelas 10 horas desta segunda-feira, na 'HBG' e contará com a presença do director regional da Juventude, João Rodrigues, que intervirá a propósito do tema fulcral do projecto 'estilos de vida saudáveis e consciencialização dos comportamentos aditivos'.

Durante a semana, para além das visitas culturais a diversos pontos de interesse na ilha, os parceiros terão um conjunto de actividades que lhes irão proporcionar oportunidade para comunicar na língua comum ao projecto, o inglês, enquanto participam nas Oficinas de trabalho de iniciação à língua portuguesa, nas oficinas de expressão artística e ainda na conferência promovida pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos Dependências.

O projecto 'You are my Challenge' é coordenado pelo país parceiro Roménia e estará em desenvolvimento até Agosto de 2022.

A coordenadora do Clube Europeu da HBG, Helena Borges, destaca que o programa tem vindo "a revelar-se uma excelente oportunidade para as turmas envolvidas, tendo implicado 25 alunos e 11 professores em mobilidades aos países parceiros, assim como a realização de trabalhos na área da prevenção contra as tóxico- dependências".