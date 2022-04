SANAS auxilia veleiro que ficou ‘sem leme’ ao largo da Calheta

Um veleiro de bandeira alemã a navegar a sudeste da Calheta ficou sem leme tendo sido auxiliado pelo SANAS - Associação Madeirense para Socorro no Mar. Com o leme partido, o Alumarossa emitiu pedido de auxílio. Da Estação de Salvamento Costeiro de Santa Cruz, cerca das 12h40, saiu a embarcação SANAS 105, que após breve escala na Marina do Funchal, rumou em direcção ao veleiro alemão, ao largo da Calheta. Pelas 13h40 já o SANAS 105 chegava junto do veleiro ‘à deriva’. Sem vidas em perigo a bordo do veleiro que saíra do Porto Santo na noite desta terça-feira, o mesmo encontra-se agora a ser rebocado pelo SANAS para o Porto de Recreio da Calheta, onde deverá dar entrada ainda esta tarde.