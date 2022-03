Chuva no Areeiro ficou ‘à bica’ de atingir quantidade de aviso vermelho

A chuva, por vezes forte, ocorrida de madrugada e manhã de hoje foi particularmente significativa nas zonas altas do Funchal, em especial no Chão do Areeiro, estação meteorológica que em 6 horas de maior precipitação (entre as 02:30 e as 08:30) acumulou 59,6 litros por metro quadrado (mm), ou seja, ficou a menos de meio litro de atingir quantidade correspondente a aviso vermelho.

Destaque também para o Monte, que no critério do intervalo de 6 horas também registou chuva com valor de aviso laranja (esteve em vigor durante a madrugada).

Na última hora também o Porto Santo foi assolado por forte precipitação (23,7 mm/1h), o único registo para o intervalo de 1 hora a atingir nível de aviso laranja na rede de estações meteorológicas do IPMA na Região. Em apenas 10 minutos (entre as 09:40 e as 09:50) foram registados 12 mm, valor este que já corresponde a aviso amarelo para o intervalo de 1 hora.

Chuva que durante a noite também atingiu quantidade de aviso amarelo em várias localidades da ilha da Madeira, nomeadamente: Funchal/Observatório; Funchal/Lido; Ponta do Sol/Lugar de Baixo; Prazeres; Ponta do Pargo; Pico do Areeiro; Santo da Serra; Santana; Ponta de São Jorge.

Registe-se ainda que o IPMA actualizou os avisos meteorológicos que havia emitido para a precipitação, antecipando os avisos laranja (vigoraram entre as 03:00 e as 06:00), e alargou os avisos amarelos à costa Norte da ilha da Madeira e ao Porto Santo.