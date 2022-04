Bombeiros continuam de prevenção no armazém do Pingo Doce

Uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal continua hoje de prevenção no armazém do Pingo Doce, em São Martinho.

Passados dois dias do incêndio que deixou mais de metade do armazém carbonizado, continua a sair algum fumo do local.

Este domingo havia a indicação de que hoje os trabalhadores regressavam aos seus postos de trabalhos, no Poço Barral, mas até ao momento não foi possível confirmar se realmente estão a trabalhar.

Tal como foi noticiado na edição impressa de hoje, a Polícia Judiciária abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu o incêndio.